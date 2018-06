München - Löwen-Trainer Daniel Bierofka steht unmittelbar vor seiner Vertragsverlängerung. Das erklärte der 39-Jährige am Donnerstagmittag in einer Presserunde, nachdem er am Mittwoch aus Hennef zurückgekehrt war und am Donnerstagvormittag eine Laufeinheit seiner Mannschaft in den Isarauen leitete.