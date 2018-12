Lautern gratuliert TSV 1860 zum Sieg

…Weihnachtswünsche: "Ich wünsche allen Frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann schauen wir, dass wir gut rauskommen aus der Winterpause und wieder voll angreifen. Für meine Mannschaft wünsche ich mir, dass sie gesund bleibt. Das ist auch für mich und meine Familie erstmal das Wichtigste. Alles andere wird man sehen."

Sascha Hildmann (Trainer 1. FC Kaiserslautern): "Glückwunsch an 1860 zum Sieg. Wir haben in der ersten Hälfte ein intensives Spiel gesehen, mit viel Kampf und Leidenschaft. Es gab kaum richtige Torchancen, weil so viel gefightet wurde. Mit der Gelb-roten Karten kann ich mich nicht anfreunden: Gerade in so einem Spiel nach zwei Fouls so einzugreifen - das ist Quatsch. Dann kriegen wir in der zweiten Hälfte mit zehn Mann den herben Rückschlag. Die Jungs haben sich gut geschüttelt und sind nochmal zurückgekommen. Wir waren durch zwei, drei Aktionen ganz nahe dran an dem 2:1, dann kriegst du den Treffer. Das hat weh getan. Trotzdem hat meine Mannschaft alles gegeben und sich reingehauen. Wir haben die Fans hinter uns gebracht. Jetzt müssen wir die Mannschaft wieder aufrichten und im neuen Jahr angreifen."

