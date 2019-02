Daniel Bierofka will früher fertig sein

"Ich bin jetzt noch zwei Wochen in Hennef, dann starten die Prüfungen. Vor dem Aalen-Spiel - das ist am Montag - ist die erste Prüfung. Es ist schon abgemacht, dass ich die Prüfung hier in München schreibe", erklärte der 39-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz zum Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (Samstag, 14 Uhr, im AZ-Liveticker): "Einer vom BFV ist dabei und passt auf, dass ich nicht spicke."