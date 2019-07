Tragödie vor 20 Jahren Flugzeugabsturz von JFK Jr.: "Es war, als wäre die Welt zerbrochen"

1988 kürte das "People"-Magazin Kennedy zum "Sexiest Man Alive". Bis heute ist es angeblich das meistverkaufte "Sexiest Man"-Cover der Zeitschrift. Kennedy soll vor seiner Ehe auch Beziehungen mit Stars wie Cindy Crawford, Daryl Hannah, Sarah Jessica Parker und Madonna gehabt haben. 1992 begegnete er dann zufällig Carolyn Bessette in einem Calvin-Klein-Laden, sie arbeitete als PR-Beraterin des Modedesigners in New York. Ihre Beziehung begann zwei Jahre später, die Hochzeit fand 1996 in einer privaten Zeremonie statt.

Fliegen war seine Leidenschaft

Seine Mutter Jacqueline Kennedy Onassis war im Mai 1994 gestorben, ein weiterer schwerer Schicksalsschlag für John F. Kennedy Jr. Anschließend veränderte er sich auch beruflich und brachte das Polit-Magazin "George" heraus. Allerdings lief dieses Projekt nach einem fulminanten Start nicht so erfolgreich wie erhofft. 1999 soll Kennedy angeblich unter großem Druck gestanden haben, sein Magazin zu retten. Hinzukam, dass sein Cousin Anthony Radziwill, zu dem er eine enge Bindung hatte, an Krebs erkrankt war und im Sterben lag. Kennedys Art mit Stress fertig zu werden, war offenbar, riskanten Hobbys nachzugehen.

Das Fliegen habe ihn schon seit seiner Kindheit fasziniert, schrieb das Magazin "Town & Country" über den US-Star. Seit 1998 hat Kennedy demnach Flugstunden genommen. Sasha Chermayeff, die die Kennedys kannte, erklärte, dass er dadurch auch großen Flughäfen entgehen konnte, wo er oft von Fremden angesprochen worden sei. Am Ende wurde ihm seine große Leidenschaft für das Fliegen zum Verhängnis.

Carole Radziwill, eine enge Freundin des Paars, sagte "Town & Country", sie habe sich im Laufe der Jahre häufig vorgestellt, wo John und Carolyn heute wären. "Ich mag die Vorstellung, dass John und Carolyn viele Kinder bekommen hätten. Ich weiß, dass beide das wollten. Ich stelle mir vor, dass die Boulevardzeitungen irgendwann müde geworden wären und sie in Ruhe gelassen hätten. Johns Magazin "George" wäre eine spektakuläre Erfolgsgeschichte geworden. Aber das ist die Sache mit Menschen, die so früh sterben: Man trauert nicht nur um das, was war, sondern auch um das, was hätte sein können."