Schönau am Königssee - Ein Wanderer ist am Freitagnachmittag am Grünstein in den Berchtesgadener Alpen etwa 150 Meter abgestürzt und gestorben. Für den etwa 70 Jahre alten Mann kam am Freitag jede Hilfe zu spät, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) und die Polizei mitteilten. Der Unfall ereignete sich demnach am Südhang des etwa 1300 Meter hohen Berges.