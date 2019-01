Tragisches Flugzeugunglück Chamer Unternehmer stürzt in Italien in den Tod

Seine Begeisterung fürs Skifahren sollte ihm am Freitag zum Verhängnis werden. Er befand sich an diesem Tag im italienischen Aostatal mit weiteren deutschen Touristen und einem Bergführer in einem Helikopter auf dem Weg zum Heliskiing. Wie italienische Medien meldeten, kollidierte der Hubschrauber in der Luft mit einem Kleinflugzeug. Dieses soll ohne Genehmigung über die Grenze aus Frankreich in den italienischen Luftraum eingedrungen sein. Drei deutsche Touristen, der deutsche Bergführer und der italienische Hubschrauberpilot seien bei dem Unfall gestorben, hieß es unter Berufung auf die italienische Polizei. Insgesamt kamen bei dem Unfall sieben Personen ums Leben.