Tragischer Verlust im Jahr 2001 Dagmar Wöhrl arbeitete den Tod ihres Sohnes im Matratzenlager auf

"Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl (65) lebt seit Jahren mit einem schweren Schicksalsschlag. Im Juli 2001 starb ihr Sohn bei einem tragischen Unfall. Der damals zwölfjährige Emanuel stürzte vom Dach des Hauses acht Meter in die Tiefe. Spricht die Unternehmerin darüber, steigen ihr noch immer die Tränen in die Augen, ihre Stimme wird zittrig. So auch am gestrigen Dienstag in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Dort erinnerte sie sich gemeinsam mit ihrem älteren Sohn, Marcus Wöhrl (geb. 1985), an den Unfall zurück.