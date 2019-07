"Tragischer Unfall" Sophie Turner und Joe Jonas: Hund Waldo wurde von Auto überfahren

Laut "TMZ" habe sich der Unfall bereits am Mittwoch in der Lower East Side von Manhattan ereignet. Der Hunde-Sitter des Ehepaares hatte demnach Waldo an der Leine, als er von einem Fußgänger erschreckt wurde, sich losriss und auf die Straße lief. Dort fuhr ein Auto den Hund der Rasse Alaskan Klee Kai an und verletzte ihn tödlich. Das Paar meldete dem "TMZ"-Bericht zufolge den Unfall bei der Polizei. Es hat sich aber noch nicht öffentlich zu dem traurigen Vorfall geäußert.