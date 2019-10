Der Fahrer des Lastwagens kam am Samstagmorgen mit dem Fahrzeug von einer Straße in Rotthalmünster (Lkr. Passau) ab. "Beim Gegensteuern überquerte er die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum", sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei die Sattelzugmaschine in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich nicht rechtzeitig befreien und starb noch am Unfallort. Die Identität war zunächst unklar. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang sowie die -ursache ermitteln.