Tragischer Unfall Landshut: Mann stirbt in Kleidercontainer

Landshut - Die Suche nach Kleidung ist in der Nacht zum Donnerstag für einen 18-Jährigen in Landshut tödlich ausgegangen: Der junge Rumäne aus Adlkofen starb kopfüber in einem Altkleider-Container. Der Mann war laut Polizei offenbar durch die Klappe in den Container gestiegen, der direkt an der Niedermayerstraße unweit der Sparkassen-Arena liegt.