"Tragischer Unfall" "Iron Maiden"-Sänger Bruce Dickinson trauert um Noch-Ehefrau

"Iron Maiden"-Sänger Bruce Dickinson (61) trauert um seine Noch-Ehefrau Paddy Bowden. Sie wurde am Montagmorgen (18. Mai) tot in ihrem Londoner Zuhause aufgefunden. "Das ist eine schreckliche Tragödie, die allem Anschein nach ein tragischer Unfall war", heißt es in einem Statement von Dickinson aus dem unter anderem die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" zitiert. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.