Die Eltern des 17-Jährigen wurden durch die Polizei und ein Kriseninterventionsteam verständigt und betreut, so die Münchner Polizei.

Die Beamten warnen eindringlich: "Beim Klettern auf Masten, Schutzeinrichtungen und Brücken in Gleisbereichen sowie abgestellten Schienenfahrzeugen entsteht eine lebensgefährliche Nähe zum Oberleitungsnetz. Hier genügt oft schon die bloße Annäherung und es kommt ohne Berührung zum Stromschlag. Diese Unfälle gehen oft tödlich aus. Es besteht eine sehr große Lebensgefahr."

Vorfall im Jahr 2011 in München

Vor acht Jahren ist es im Bahnhof Feldkirchen zu einem ebenso schrecklichen Unfall gekommen. Damals starb ebenfalls ein 17-Jähriger. Auch er kam aus dem Landkreis Ebersberg. Er und etwa 15 Freunde kamen am 23. April 2011 nachts von einer Feier am Heimstettener See. Sie wollten zum Bahnhof Feldkirchen. Dabei kamen sie an einem abgestellten Güterzug mit Kesselwagen vorbei. Der 17-Jährige klettert auf einen der Wagen, geriet dabei ebenfalls zu nahe an die Oberleitung und erlitt einen Stromschlag, der ihn auf der Stelle tötete.