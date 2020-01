"Ferien, vielleicht sogar Heilfasten", sagt ein enger Spezl zur AZ. "Wir sind fassungslos, dass Ferdi tot ist. Der Grund ist ein Riss in der Speiseröhre."

Offenbar ging es Ferdi am vergangenen Mittwoch plötzlich sehr schlecht. Mit einem Hubschrauber, so will es der engste Freundeskreis erfahren haben, wurde er in eine Klinik gebracht. Schon auf dem Flug dahin soll er kollabiert sein. Im Krankenhaus wurde er demnach ins Koma versetzt. Kurz darauf starb er an den Folgen des Speiseröhrenrisses.

Ilse Aigner: "Es macht uns fassungslos"

Das Team von "Dahoam is Dahoam" teilte am Freitag mit: "Mit seinem Facettenreichtum, seiner Sensibilität und seiner Energie hat er sich seine Rollen erobert und war auch menschlich ein Geschenk. Wir werden ihn in der großen Familie des Bayerischen Rundfunks furchtbar vermissen."

Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner drückte ihre Betroffenheit aus. Ferdi war ihrem Team eng verbunden, da er als Page Vinzenz in Erklär-Videos für den Landtag mitgewirkt und Besuchern mit Charme und Witz parlamentarische Zusammenhänge erklärt hatte. Aigner: "Es macht uns fassungslos, wenn ein junger Mensch so plötzlich von uns gehen muss."

Lesen Sie auch: Dschungelcamp-Team trauert um Kameramann