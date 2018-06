Er war vergangenen Samstag in der Umgebung des Apethorpe Palace in Northamptonshire (England) vom Pferd gestützt und noch an der Unfallstelle gestorben. Laut Zeitschrift sagte ein Polizeisprecher: "Die Einsatzzentrale wurde abends um 21.25 Uhr über den Tod des Reiters informiert, der sich kurz zuvor ereignet hatte. Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin überstellt. Es gibt keine Anzeichen von Fremdverschulden. Wir gehen von einem tragischen Unfall aus."