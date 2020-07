Längenfeld - Ein 46 Jahre alter Bergsteiger aus Bayern ist auf einem beliebten Dreitausender in Tirol von einer Felslawine erschlagen worden. Ein zweiter Bergsteiger wurde nach dem Unglück auf dem Ostgrat des Schrankogel (3497 Meter) verletzt in ein Krankenhaus gebracht, war jedoch nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Ausgelöst wurde der Felssturz möglicherweise von anderen Bergsteigern, die sich oberhalb der deutschen Gruppe befanden.