Nachdem die Ex-Eheleute Brad Pitt (56) und Jennifer Aniston (51, "Friends") im Januar eine viel beachtete, öffentliche Reunion bei den SAG Awards gefeiert haben, warteten Fans sehnsüchtig auf ein weiteres Wiedersehen. In der Oscar-Nacht soll es dazu jetzt gekommen sein. Wie nicht näher genannte Quellen "Page Six", dem Klatschblatt der "New York Post" verraten haben, besuchten beide die alljährliche, stargespickte Oscar-Party von Musik-Manager Guy Oseary (47). Allerdings hätten sie nicht viel Zeit miteinander verbracht.