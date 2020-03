Tränenreiches Wiedersehen "Der Bachelor": So sehr litt Sebastian Preuss unter der Kritik

Interessant auch: Nicht nur Preuss hatte mit Anfeindungen aller Art zu kämpfen, auch die Damen erhielten Hass-Kommentare und sogar Drohungen. Allerdings wurde Diana erst so richtig deutlich, als es darum ging, wie mit Preuss in den Medien umgegangen worden sei: "Das ist eine Frechheit und respektlos", so Diana. Niemand habe das Recht dazu.

Darum war ihm Küssen so wichtig

Aber trotzdem: Preuss hatte sich in den Augen vieler keinen Gefallen getan, als er Linda (24) keine Rose gab, nachdem sie ihm vorher den Kuss verweigert hatte - zumindest wurde es oft so dargestellt. Und natürlich kam auch Linda, die während der Sendung das erste Einzeldate bekommen hatte und lange Zeit als Favoritin galt, beim großen Wiedersehen zu Wort.

"Für mich ist küssen, etwas Besonderes. Ich verstehe nicht, warum du so viele vorher küssen musstest", erklärte Linda und wollte direkt wissen, warum dem "Bachelor" das Küssen so wichtig war: "Die Zeit hat gedrängt und ich wollte mich verlieben. Deswegen wollte ich küssen, damit ich weiß, was dahintersteckt", erklärte sich Preuss.