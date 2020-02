Tränenreiche Brit Awards Zerbricht Billie Eilish an ihrem unfassbaren Erfolg?

Sie ist der absolute Shootingstar der aktuellen Musikszene: Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish (18, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?") hat in den letzten Monaten eine Erfolgsgeschichte hingelegt, für die andere Top-Künstler ein ganzes Leben brauchen. Gekrönt wurde ihr kometenhafter Aufstieg vorläufig im Januar 2020 als sie bei den Grammys insgesamt fünf Trophäen mit nach Hause nahm. Ihr Auftritt bei den Oscars gerät da schon fast in Vergessenheit.