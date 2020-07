Tränenbeichte und verstörende Tweets Wie krank ist Rapper Kanye West wirklich?

Im Gespräch mit David Letterman erklärte Kanye West damals auch, dass er nichts von einer Behandlung in einer Klinik halte. "Sie legen dir Handschellen an, sie pumpen dich mit Medikamenten voll, sie fesseln dich ans Bett und sie trennen dich von jedem, den du kennst", so der Rapper. Er vertraue in solchen Phasen niemandem mehr. Seine Paranoia gehe dann so weit, dass er glaube, "jeder will dich töten".