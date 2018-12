Für ein Edelkino auffallend moderate Preise

Die Preise hingegen für ein Edelkino auffallend moderat: von 13 Euro bis 18 Euro (3D-Film und Loge) inklusive Garderobe und Begrüßungsdrink. Am Platz kann man weitere Getränke und etwas zu Essen bestellen – "nachos-frei", wie Flebbe versichert und gegen Handygespräche während des Films soll das Personal höflich einschreiten.

In die Kinoräume wurde auch die ehemalige Arri-Kantine integriert - als Kinobar und Bistro, das jetzt die Macher des geschlossenen Vorstadtcafés zu einem neuen Schwabinger Treffpunkt machen wollen.

Kino-Tradition seit 1926: Das Arri Kino hatte eine wechselvoll wilde Geschichte

Das Arri-Kino, benannt nach den Arri-Firmengründern August Arnold und Robert Richter sollte ursprünglich bereits 1953 wieder aufgebaut werden als Nachfolgerkino des zuvor (1926) auf dem Arri-Gelände eröffneten, im Krieg zerstörten Capitol.



Aber die Wiedereröffnung als Arri-Kino verzögerte sich: Die Firma wollte erst die Entwicklung der amerkanischen 3D-Technik abwarten. Aus der Verzögerung um wenige Monate wurden fünf Jahre.

Am 22. Dezember 1958 eröffnete auf dem Arri-Gelände, wo die heute über 100-jährige Filmtechnik Firma seit 1948 ihren Sitz hatte, das Arri mit 480 Plätzen auf dem neuesten Stand der Technik. Tagsüber wurden hier Filmmuster und Rohschnittfassungen begutachtet: abends – anfangs nur an zwei Abenden die Woche – Publikumsverkehr!

Die Innenausstattung des Kinos übernahm Paolo Nestler, von dem auch das ehemalige Eiscafé Venezia in der Leopoldstraße stammte. Zur Eröffnung zeigte das Arri "Die Brücke am Kwai" von David Lean mit Alec Guiness und William Holden.



Bekannt war das Arri-Kino in den 60ern auch für seine Nachtvorstellungen mit so genannten „Trash“-Filmen, wie billige Gruselfilme und Krimis. Mittwochs wurden Eddie-Constantine-Filme gezeigt – zu denen sich ein Lemmy-Caution-Mitmach-Kino entwickelte: Mitgebracht wurden Kochtöpfe, Trompeten, Kuhglocken, Wecker, Luftballons und Klopapier und Whiskey.



Ab den 70ern fand der Neue Deutsche Film im Arri eine seiner Hauptabspielplätze. Werner Herzog, Fassbinder, Syberberg und Edgar Reitz zeigten hier ihre Filme und umgingen mit direkten Vereinbarungen mit dem Kino die Einflussnahme von den Verleihfirmen. Bis Juni 1974 hatte im Arri-Gebäude in der Türkenstraße das "Koordinationsbüro Film" sein Quartier, das diese Direktmethode förderte und durchführte. In den 80ern wurde der Neue Deutsche Film in Sonderreihen gezeigt unter dem Motto "Nichts ist spannender als die Wirklichkeit".



Durch die Renovierung 1974 waren die Plätze von 480 auf 360 reduziert worden und es gab ab jetzt eine Cafeteria. 1978 war das Arri das erste Kino mit Dolby-Stereo-Tonanlage in Deutschland. "Als perfektes Premierenkino für höchste Großstadtansprüche befriedigt das Neue Arri alle Kinotriebe", schrieb AZ-Kritikerin Ponkie: "So etwas von Sitzgefühl (mit Schlafkomfort) in Verbindung mit erlesener Bild- und Tonqualität - so etwas findet man selten."