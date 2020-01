In einem seltsamen Kontrast dazu stehen all die tief betroffenen Stammkunden. "Wir kennen einige schon, seit sie Kinder waren" erzählt Peter Ozols. Menschen, die tieftraurig sind, dass wieder ein Laden zumachen muss auf der einen Seite, ein allgemeiner Trend weg vom Einkauf in diesen Läden auf der anderen. Was am Ende der Grund ist für das Ende von "Bottles & Glashaus" lässt sich so leicht nicht sagen.

"Man steht vor den Trümmern des Lebenswerkes"

Es ist ihr persönliches Schicksal und auch das der Mitarbeiter, die seit 24 Jahren mit im Laden stand. Groll gegen den Hausbesitzer, der ihnen gekündigt hat, empfinden die Ozols’ aber nicht. "Es ist natürlich klar: Man steht vor den Trümmern des Lebenswerkes. Das, was man aufgebaut hat, wird einem einfach weggenommen. Aber was bringt es, zornig zu sein? Ich bin dafür, nach vorne zu blicken", sagt Ljiljana Ozols.

Sie wird mit der "Zauberperle" in das Gärtnerplatzviertel umziehen – wer im Geschäft in der Josephspitalstraße bisher die "Trollbeads", eine Art Schmuckperlen für Armbänder, gekauft hat, wird das also auch in Zukunft an anderer Stelle tun können. Wenn es klappt, wird es Kreativkurse geben. Oder Ljiljana erklärt, wie das Einmachen funktioniert – denn eigentlich sollten Flaschen und Einweckgläser in einer Gesellschaft, die weniger Verpackungsmüll produzieren und mehr selbstmachen will, viele Abnehmer finden.

Vorerst kommt ein Online-Shop

"Bottles & Glashaus" wird die Waren vorerst übers Internet vertreiben. Doch die Hoffnung bleibt, dass sich wieder eine Ladenfläche findet. "Wir könnten auch mit 80 Quadratmetern arbeiten. Es muss halt finanziell stemmbar sein", äußert Peter Ozols seine Hoffnung auf einen wohlgesonnenen Vermieter. Es wäre ein Neuanfang, alles müsste von Neuem aufgebaut werden. Peter Ozols ist bereit dazu. Nur halt woanders. Wohlfühlen tut er sich im Hackenviertel inzwischen eh nicht mehr.

