Traditionen, Weltrekorde und mehr Valentinstag: Fünf kuriose Fakten über den Tag der Liebenden

Das Pendant findet übrigens am 14. März statt: Dann beschenken die Männer die Frauen.

Weltrekorde am Valentinstag

Verrückter Weltrekord am Valentinstag. 2009 kamen in Mexiko-Stadt auf einem zentralen Platz 39.897 Menschen zusammen und küssten sich simultan. Vor allem junge Paare nahmen daran teil, aber auch Mütter mit ihren Kindern waren anwesend. Die Aktion galt auch als Protest. Zuvor hatten konservative Politiker inniges Küssen an öffentlichen Plätzen verbieten wollen.

Der längste Kuss der Welt dauerte 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden. Die Thailänder Ekkachai und Laksana Tiranarat küssten von 12. bis 14. Februar.

Schlagerstar Florian Silbereisen (38) hält ebenfalls einen Kussrekord: Er verteilte innerhalb einer Minute 117 Küsse - nur leider nicht am Valentinstag, sondern am 29. Januar 2011 in der ARD-Sendung "Das Winterfest der Volksmusik".

Passende Kleidung und Liebesschlösser

In vielen Ländern machen vor allem Blumenverkäufer am Valentinstag das große Geschäft. So auch in Südafrika. Das Besondere ist hier jedoch die Kleidung: Am 14. Februar tragen viele Menschen Weiß und Rot. Die Farben symbolisieren Reinheit und Liebe.

Die Italiener ziehen Schlösser Blumen, Schmuck und Co. vor. Hier ist es Tradition, dass Pärchen ein Liebesschloss an ein Brückengeländer befestigen. Mittlerweile ist dieser Brauch auch in andere Länder übergeschwappt.

Valentinstag nicht am 14. Februar

Der Tag der Liebe wird nicht weltweit am 14. Februar gefeiert. Die Brasilianer lassen sich noch etwas Zeit. Am 12. Juni holen sie diesen Tag nach. Der Grund ist ganz einfach: Mitte Februar ist Karnevalszeit in dem südamerikanischen Land und da geht es eher wild und bunt zu als romantisch.

China hat seinen ganz eigenen Valentinstag: Das "Qixi-Fest". Das chinesische Fest der Liebenden findet jährlich am siebten Tag des siebten Monats nach dem chinesischen Mondkalender statt. Der Tag ist nicht an die Geschichten über den heiligen Valentin angelehnt, sondern an eine Volkssage: Demnach treffen sich die beiden Sterne, ein Hirtenjunge und ein Webermädchen, die sonst durch die Milchstraße getrennt sind, an diesem Tag und kommen für eine Nacht zusammen. Dieses Jahr ist es am 25. August soweit.