Lehel - Mitten in der Nacht, gegen 01:30 Uhr, wählte eine 74-Jährige den Notruf und teilte mit, dass sie gerade aus ihrer Wohnung in der Oettingenstraße gehört hatte, wie eine Person in den Eisbach gefallen war. Gleichzeitig machte sich ihr 78-jähriger Ehemann auf den Weg nach draußen.