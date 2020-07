Was sich in den Wochen nach dem Corona-Lockdown schon abzeichnete, geben nun Handydaten her: Mit einem Plus von 366 Prozent habe der Landkreis Miesbach an zwei Referenztagen die höchsten "Nach-Corona-Bewegungswerte" in ganz Deutschland. An Christi Himmelfahrt wurden diese Zahlen noch getoppt: fast 400 Prozent mehr Ausflügler als während des Shutdowns. Wernet: "Das zeigt, dass wir einer der Landkreise sind, der die meisten Tagestouristen aufnimmt."