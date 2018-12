Tourismus-Boom in Bayern Droht auch den bayerischen Alpen der "Übertourismus"?

Tatsächlich hat die Kommune in diesem Fall praktisch kaum eine andere Wahl, als das Hotel zu unterstützen. Denn das erst knapp zwei Jahrzehnte alte Theaterhaus hat bereits mehrere Insolvenzen hinter sich. So gab es auch schon die konkrete Gefahr, dass an idyllischer Lage am Forggensee mit Blick auf Neuschwanstein nur noch eine riesige Ruine zurückbleibt - ein Risiko, das in Füssen niemand eingehen mag.

Für den Bund Naturschutz in Bayern (BN) ist dies ein Musterbeispiel dafür, dass bei Neubauprojekten nicht ausreichend an die Folgen gedacht werde. "Es war damals schon eine sehr umstrittene Entscheidung, das Festspielhaus ins Landschaftsschutzgebiet reinzubauen", sagt der BN-Alpenexperte Thomas Frey. Nun werde wieder ein Stück weiter in die Natur hineingeplant. "Das schaukelt sich ständig so hoch", kritisiert Frey. Da sei die Frage, ob man nicht irgendwann bewusst sage: "Wir wollen jetzt nicht mehr mehr!"