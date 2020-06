Tourabsage Sängerin Anne Clark ist an Krebs erkrankt

Anne Clark erlangte in den 80er-Jahren in der Post-Punk- und New-Wave- und Gothic-Szene große Bekanntheit. Zu ihren bekanntesten Hits gehören die Songs "Sleeper in Metropolis" und "Our Darkness". Letzterer wurde in Deutschland auch als Titelmelodie des Politmagazins "ZAK" verwendet, das von 1988 bis 1996 im WDR ausgestrahlt wurde.