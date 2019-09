Unterhaching - Es ist das Duell Vierter gegen Zweiter. Okay, die SpVgg Unterhaching und Türkgücü München sind durch eine Liga getrennt – Haching spielt in der Dritten Liga, Türkgücü in der Regionalliga Bayern –, aber trotzdem hat das Duell im Achtelfinale des Totopokals an diesem Mittwoch (19 Uhr, Sportpark Heimstetten) eine spezielle Brisanz. Türkgücü hat sich ja als klares Ziel gesetzt, schnellstmöglich in die Dritte Liga aufzusteigen, die Hachinger haben wiederum einen definitiven Plan erarbeitet, in Bälde zweitklassig zu spielen.