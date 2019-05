Totgeglaubte Agentin kehrt zurück Staffelfinale von "Navy CIS" mit großer Überraschung

Eine große Überraschung hielt das am Dienstag ausgestrahlte US-Staffelfinale der Serie "Navy CIS" bereit. Die entscheidende Szene spielte sich ganz am Ende der Folge ab, als Hauptfigur Special Agent Gibbs (Mark Harmon, 67) in seinem Keller an einem Boot werkelt. Er hört Schritte und fragt: "Gut. Was jetzt?" Dann kommt der große Twist!