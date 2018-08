Toter "Fast and Furious"-Star Paul Walker: Seine Brüder wollen ihn unsterblich machen

Als Paul Walker (†40) am 30. November 2013 bei einem Auto-Unfall in Santa Clarita tödlich verunglückte, stand die ganze Welt unter Schock. Der beliebte Schauspieler war vor allem für seine Rolle des Brian O'Conner in "Fast and Furious" bekannt. Um die Dreharbeiten des siebten Teils der Action-Reihe - die durch den Tod erstmal zum Erliegen kamen - beenden zu können, schlüpften damals seine Brüder Cody (30) und Caleb (40) in einigen Szenen in die Fußstapfen von Paul.