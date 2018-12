Totenköpfe und Glitzer Glitzer Phillipp Plein eröffnet neue Boutique im Münchner Stadtzentrum

München - Designer Philipp Plein bringt seine Mode jetzt auch unter die Münchner. Am Freitag eröffnete der Modedesigner feierlich seine erste Boutique in der bayerischen Landeshauptstadt und ist damit endlich wieder zuhause. Der in München geborene Designer, der für viel Glitzer und Totenköpfe bekannt ist, sei sehr stolz, endlich auch einen Laden in München zu haben. Das sei ein Höhepunkt seiner Karriere.