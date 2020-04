München - Es sind schwere Vorwürfe, die Peta gegen die MVG erhebt: Mitarbeiter sollen am 24. Januar im Zwischengeschoss am Harras mehrere Vögel mit einer Pistole getötet haben. "Die Tauben fielen tot zu Boden. Die Täter packten die leblosen Tiere und entsorgten sie wie Müll. Auch in den nächsten Tagen war diese grausame Tat immer noch durch Blutspuren am Boden erkennbar", so Peta. Die Tierrechtsorganisation veröffentlichte zu der Nachricht Bilder, die zwei tote Tauben zeigen.