Nun fordert die Rathaus-ÖDP, dass der Handel mit Kleintieren in Gartencentern in der Stadt stark eingeschränkt oder im Idealfall verboten wird. Johann Sauerer zur AZ: "Das Kreisverwaltungsreferat sollte als Ordnungsbehörde regelmäßig kontrollieren, wie die Kleintiere in den Münchner Geschäften gehalten werden. Ich fordere auch die Münchner auf, mit offenen Augen in die Gartencenter zu gehen, und sich zu beschweren, wenn ihnen gequälte Tiere auffallen. Idealerweise verzichten die Gartencenter freiwillig ganz auf ihre Zooabteilungen."