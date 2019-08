München - Die Telefonstörungen bei Polizeidienststellen in Bayern in den vergangenen Tagen dürften bald Geschichte sein. Derzeit würden ISDN-Anschlüsse durch modernere Technik (All-IP) abgelöst, teilte ein Sprecher des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in München mit. Jüngst hatte es Probleme bei Polizeianschlüssen etwa in Niederbayern, Oberbayern und Unterfranken gegeben. Diese waren nicht erreichbar oder Gespräche rissen ab. Die Notrufnummer 110 war davon in der Regel nicht betroffen.