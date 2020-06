Torwart wird 27 Jahre alt Sophia Thomalla gratuliert Loris Karius: "Happy birthday, Schönster!"

Am Montag (22. Juni) feiert Fußball-Torwart Loris Karius seinen 27. Geburtstag. Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla (30) gratulierte ihrem Freund öffentlich via Instagram zu seinem Ehrentag: Dazu teilte sie ein Pärchenbild auf ihrem offiziellen Account. "Happy birthday, Schönster!", schreibt sie zu dem Foto, auf dem beide entspannt in die Kamera lächeln.