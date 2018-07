Woran es Bierofka letzten Endes festmachen könnte, Bonmann in den Kasten zu stellen? Während er Hiller (21) auf der Linie das Prädikat Weltklasse verliehen hatte, sieht Bonmann sein offensives Torwartspiel, sein Plus an Erfahrung und sein professionelles Auftreten als Stärken. Wie er im Winter, als das Trainerteam Hiller und Bonmann in einen Raum zitierte, um dem Duo die Entscheidung pro Hiller mitzuteilen, reagiert habe? Bonmann: "Aus der Wut heraus – oder eher Enttäuschung – wollte ich nicht trotzig sein oder auf dumme Gedanken kommen. Lieber Vollgas! Ich denke, ich habe das ganz gut umgesetzt und meinen Charakter gezeigt." Jetzt wird sich zeigen, ob ihn Charakter und Qualitäten zu Sechzigs neuer Nummer eins machen.

