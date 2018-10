Matthäus: "Ter Stegen hat seine Chance verdient"

Im Herbst 2018 stellt man sich solche Fragen immer seltener. Neuer, inzwischen 32 Jahre alt und mit drei Mittelfußbrüchen gezeichnet, umgibt zumindest in dieser Saison keine besondere Aura mehr. Er begeht nun sogar grobe Fehler, die ihn wie einen gewöhnlichen Torhüter erscheinen lassen. Wie beim 1:1 des FC Bayern in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Oder am Samstag bei der 0:3-Klatsche in Amsterdam gegen die Niederlande.