Tortelloni alla Domenico und mehr "Das perfekte Dschungel Dinner": Das tischen die Promis auf

Nach der 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" treffen sich die Dschungelcamper in zwei Folgen für "Das perfekte Dschungel Dinner" wieder. Was Doreen Dietel (44), Sandra Kiriasis (44), Domenico de Cicco (36) und Chris Töpperwien (45) in einer ersten Runde am 31. März (20:15 Uhr) auftischen, hat der Sender VOX nun verraten.