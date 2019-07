Torte, Küsse und Ständchen Alex Rodriguez: Jennifer Lopez überrascht ihn zum Geburtstag

Am 24. Juli wurde Jennifer Lopez 50 Jahre alt. Am Samstag folgte nun der 44. Geburtstag ihres Verlobten, dem früheren New-York-Yankees-Star Alex Rodriguez. Die Sängerin machte ihm eine besondere Überraschung: Bei ihrem Konzert in Miami unterbrach sie ihr Konzert, um den Mann an ihrer Seite zu ehren, wie ein Instagram-Clip zeigt. Sie ließ ihn zusammen mit ihren Zwillingen Max und Emme, seinen Töchtern Natasha und Ella und ihren Bühnentänzern auf die Bühne kommen.