Dennoch wagte Lewandowski nach Ablauf seines Vertrages in Dortmund den nächsten Schritt und wechselte nach München. Nach seinem Wechel zum deutschen Rekordmeister spielte Lewandowski für zwei Jahre unter Pep Guardiola. Wie der Angreifer jetzt bestätigt hat, spielte auch der Spanier eine tragende Rolle in seiner Laufbahn. "Pep Guardiola hat mir viel über Taktik und fußballspezifische Dinge beigebracht. Ich habe nie gedacht, dass man in zwei Jahren so viel lernen kann und seitdem denke ich auch vollkommen anders über Fußball."