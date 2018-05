Warum genau Lewandowski so angefressen war ist unklar. Zuletzt stand er angesichts seiner blassen Auftritte im Champions-League-Halbfinale stark in der Kritik, immer wieder wird er auch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Auch sein persönliches Saisonziel ist noch nicht erreicht: Lewandowski will die 30-Tore-Marke knacken. Ob er beim letzten Saisonspiel am kommenden Samstag gegen Stuttgart von Jupp Heynckes die Möglichkeit dazu bekommt, wird sich zeigen.