Nahezu alle Statistiken sprechen im Duell mit den Ostwestfalen für die Bayern. Fünf Pflichtspiele gab es in der langen Geschichte des FC Bayern gegen den SC Paderborn und fünfmal verließen die Münchner als Sieger den Platz, bei einer Bilanz von 24:3 Toren.

Neben zwei Duellen im DFB-Pokal kommen die Bayern in den bisherigen drei Ligaspielen gegen die Mannschaft von Steffen Baumgart auf ein Torverhältnis von 13:2. Gegen kein anderes Team konnte der FC Bayern nach so kurzer Zeit eine so gute Bilanz vorweisen.

Hinzu kommt noch, dass die Münchner an Freitagabenden unbesiegt in der Allianz Arena sind, bei 15 Siegen und vier Remis.

