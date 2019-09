München - Fast sieben Jahre ist es her, dass Manuel Neuer als Nationalkeeper die Hütte so voll bekommen hat wie am vergangenen Freitag beim 2:4 in Hamburg gegen die Niederlande. Für den Bayern-Torhüter war es erst das zweite Mal in 89 DFB-Einsätzen, dass er vier Treffer hinnehmen musste. Das letzte Mal ging in die Geschichtsbücher ein: Aus einem 0:4-Rückstand machte Schweden mit Stürmer-Legende Zlatan Ibrahimovic noch ein 4:4. Zum ersten Mal in ihrer bis dahin 104-jährigen Länderspielgeschichte hatte die DFB-Elf einen 4:0-Vorsprung verspielt – allein: Am Torwart lag’s nicht.