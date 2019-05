FC Bayern mit erstem Matchball in Leipzig

So viel zum Fahrplan der Spieltage 33 und 34 – Dortmund muss in der Tat am Samstag gegen Düsseldorf gewinnen, während die Bayern zeitgleich Matchball Nummer eins in Leipzig haben. Matchball Nummer zwei am 18. Mai zu Hause gegen Frankfurt, wenn die Dortmunder bei der anderen Borussia in Mönchengladbach antreten.