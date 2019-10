In diesen Branchen verdienen Studenten am meisten

Am meisten Geld verdienen Studenten, die IT-Kenntnisse haben. Genauer: Programmieren können. "Für Studenten mit einem Händchen für IT gilt: Sie können sich den Arbeitgeber aussuchen und neben der Uni viel dazuverdienen. Selbst wenn Studierende sich die IT-Skills selbst beigebracht haben, stehen die Chancen gut. Ein Zeichen der Zeit: Studenten in IT-Jobs können in ihrer Nebentätigkeit sogar mehr verdienen als andere nach ihrer Ausbildung", kommentiert Studitemps CEO Eckhard Köhn.