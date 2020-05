Am Wochenende nach dem bereits terminierten Bundesliga-Neustart des FC Bayern am Sonntagabend bei Union Berlin (18 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) empfängt der Rekordmeister Eintracht Frankfurt. Die Partie wird am Samstag, 23. Mai, um 18.30 Uhr in der Allianz Arena ausgetragen.