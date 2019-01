Topscorer fällt aus Schock für den EHC München: John Mitchell fehlt mehrere Wochen

Ohne Mitchell muss der EHC also sein rheinisches Wochenende bestreiten, das am Sonntag (19 Uhr) noch das Verfolgerduell bei der Düsseldorfer EG bereithält. Beim Duell des Tabellendritten gegen den -zweiten fehlt auch noch Daryl Boyle. Der Verteidiger hat sich am vergangenen Sonntag beim Auswärtssieg in Straubing (3:1) eine nicht näher definierte Verletzung zugezogen.