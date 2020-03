Topmodel geht kein Risiko ein Corona-Angst bei Naomi Campbell: Im Schutzanzug auf Reisen

Die Sorge, am Coronavirus zu erkranken, macht auch vor den Stars nicht halt. Supermodel Naomi Campbell (49) ist berufsbedingt ständig auf Reisen und in Flugzeugen unterwegs. Nun hat sie auf ihrem Instagram-Profil mehrere Bilder gepostet, auf denen sie am Flughafen von Los Angeles mit Schutzkleidung zu sehen ist. Campbell trägt einen weißen Ganzkörperanzug, eine blaue Gesichtsmaske, eine Schutzbrille und lila Handschuhe. Dazu schrieb sie: "Sicherheit geht vor - nächstes Level."