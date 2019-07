FC Chelsea will Hudson-Odoi halten

Der 18-Jährige gilt weiter als absoluter Wunschspieler von Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic – doch die Verhandlungen gestalten sich seit Monaten schwierig. Der FC Chelsea, der in diesem Sommer mit einer Transfersperre belegt ist und in Eden Hazard bereits seinen großen Superstar auf den Flügeln an Real Madrid abgegeben hat, will sein Top-Talent weiter unter keinen Umständen verkaufen. Chelseas neuer Trainer Frank Lampard gilt außerdem als großer Befürworter des englischen Nationalspielers.