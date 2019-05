Top in Form Halle Berry: Sexy Hingucker bei der "John Wick"-Premiere

Die Arbeit mit Reeves sei professionell und intensiv gewesen, erzählte Berry im "Express": "Er ist ein Mann, der nicht viele Worte verliert. Sowohl vor der Kamera als auch im Leben. Er lässt seine Action sprechen. Was ich toll fand, war seine Arbeitsmoral. Die passte zu meiner. Wir waren morgens die ersten am Set und abends die letzten." Halle Berry brach sich bei dem Dreh drei Rippen. Zweimal wurden die Darsteller am Set in der Sahara von Sandstürmen überrascht. Offenbar hat sich all das gelohnt. Am 23. Mai startet "John Wick 3" in den deutschen Kinos.