Tonio & Julia, Winnetou, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, RTL, Winnetou (1) - Eine neue Welt, Wildwestabenteuer

1860 in Roswell, Arizona: Der junge deutsche Ingenieur Karl May (Wotan Wilke Möhring) wandert in die USA ein und beginnt einen Job bei der Central Pacific Railroad Company. Beim Vermessen in der Prärie geraten Karl, der Vorarbeiter Rattler (Jürgen Vogel) und seine Männer in eine Auseinandersetzung mit den Indianern. Karl wird schwer verwundet. Doch bevor die "Wilden" seinen Skalp nehmen, wehrt er den Häuptlingssohn Winnetou (Nik Xhelilaj) mit einem Faustschlag ab und erhält so den Namen Old Shatterhand. Karl erwacht als Gefangener im Dorf der Apachen. Er lernt die Welt der Indianer kennen und ist zunehmend fasziniert von ihrer fremden Kultur.